Maçahel Yaylası nerede? Maçahel Yaylası yol tarifi - Maçahel Yaylası konaklama

Haritada Maçahel diye aratırsanız bir şey bulmanız pek mümkün değil. Orada adı ‘Camili’ olarak geçiyor, ‘Maçahel’ orijinal Gürcü adı ve böyle de yerleşip kalmış. Bir yeryüzü cenneti Maçahel Yaylası. Yemyeşil doğası, sis çökmüş dağlarıyla bulut denizi misali sizi alıp başka bir dünyaya götürüyor adeta. İşte Maçahel Yaylası ile ilgili tüm bilgiler...

MAÇAHEL YAYLASI NEREDE?

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Maçahel, Karçal dağları eteklerinde yer alan bir yer. Bölge, 1921'de Rusya-Türkiye arasında yapılan sınır anlaşmasıyla bugünkü halini almış. Anlaşma sonucunda vadide bulunan 18 köyün 12'si Gürcistan, 6'sı Türkiye sınırları içinde kalmış. Bizim sınırlarımız içindeki 6 köyün ismi Camili , Efeler, Kayalar, Uğur, Düzenli ve Maral Köyleri.

Gürcü sınırı Camili Köyü’nün hemen aşağısından geçiyor. Kış şartları çok çetin geçtiği için, uzun bir süre kar yerden kalkmıyor ve yollar kapanıyormuş. Bu sebepten dolayı köylerdeki acil durumlarda; hastalık, doğum vs. yerli halk Gürcistan-Türkiye arasında imzalanan protokol kapsamında Borçka ya da Artvin yerine özel araçlar ile Gürcü tarafına götürülüyormuş.