Maçahel Yaylası nerede? Maçahel Yaylası yol tarifi - Maçahel Yaylası konaklama

Haritada Maçahel diye aratırsanız bir şey bulmanız pek mümkün değil. Orada adı ‘Camili’ olarak geçiyor, ‘Maçahel’ orijinal Gürcü adı ve böyle de yerleşip kalmış. Bir yeryüzü cenneti Maçahel Yaylası. Yemyeşil doğası, sis çökmüş dağlarıyla bulut denizi misali sizi alıp başka bir dünyaya götürüyor adeta. İşte Maçahel Yaylası ile ilgili tüm bilgiler...
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Maçahel, Karçal dağları eteklerinde yer alan bir yer. Bölge, 1921'de Rusya-Türkiye arasında yapılan sınır anlaşmasıyla bugünkü halini almış. Anlaşma sonucunda vadide bulunan 18 köyün 12'si Gürcistan, 6'sı Türkiye sınırları içinde kalmış. Bizim sınırlarımız içindeki 6 köyün ismi Camili , Efeler, Kayalar, Uğur, Düzenli ve Maral Köyleri.
Gürcü sınırı Camili Köyü’nün hemen aşağısından geçiyor. Kış şartları çok çetin geçtiği için, uzun bir süre kar yerden kalkmıyor ve yollar kapanıyormuş. Bu sebepten dolayı köylerdeki acil durumlarda; hastalık, doğum vs. yerli halk Gürcistan-Türkiye arasında imzalanan protokol kapsamında Borçka ya da Artvin yerine özel araçlar ile Gürcü tarafına götürülüyormuş.
Maçahel ismi Gürcüce'den geliyor. Anlam olarak Gürcüce'de Maça el, hel ise bilek anlamına geliyor.
Maçahel'in bu denli bakir kalmasının en önemli sebebi ulaşım imkanlarının oldukça zor olması. Kışın kardan dolayı ulaşım çok kısıtlı. Bu nedenle bölge endemik yapısını koruyabilmiş.
Bölge o kadar değerli ki; 2006 yılında Unesco tarafından 'Dünya Biyosfer Rezerv Alanı' seçilmiş. Biyosfer alanı, küresel öneme sahip doğal alanların korunması ve yöre halkının sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla UNESCO tarafından onaylanan alanlar şeklinde açıklanabilir. Dünyada bu şekilde 621 alan var.
Köylülerin en önemli geçim kaynağı arıcılık-bal üretimi. Bölgede bulunan zengin bitki örtüsü Saf Kafkas Arısı'na da ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllar bal üretimiyle uğraşan arıcılar, ulusal ve uluslararası platformlarda hem bilgilerini paylaşıyor hem de balın kalitesinin korunması ve daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyorlarmış.
Maçahel Yaylasında, Maral Şelalesi, Camili Köyü, Efeler Köyü, Karagöl, Kayalar Köyü ve Düzenli Köyü gezilecek yerler listenize alabilirsiniz.
Maçahel'de bulunan Camili’ye ulaşmak için Borçka’dan sonra oldukça zorlu bir yol kat etmek gerekiyor. Yol yağışlı havalarda gerçekten zorlu. Buraya giderken araç kiralayacaksanız Jeep, 4X4 kiralamanız çok mantıklı olacaktır.
Borçka, Karagöl ile Camili Köyü arası yaklaşık 20 km. Ancak yol oldukça bozuk olduğundan bu mesafeyi 2 ile 2,5 saat arasında alabiliyorsunuz. Camili’ye giderken 2900 m yükseklikte bulunan Cankurtaran Geçidi’nden geçiyorsunuz. İlerlediğiniz yollarda manzara müthiş.
Maçahel'e ulaşım noktasında Borçka'dan kalkan minibüsler diğer bir alternatif. Eğer aracınız yoksa Borçka'ya gelip buradan minübüslerle Maçahel'e geçebilirsiniz.
Maçahel'de konaklamak isterseniz burada kalabileceğiniz otel seçenekleri de mevcut. Maçahel'e gelmişken en az 1-2 gün kalın ve doğanın tadını çıkarıp huzur bulmaya çalışın.
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