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Macaristan'ın 90+10'da gelen golüyle İskoçya turnuvaya veda etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 00:08
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EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvanın dışına itti.

Macaristan'ın 90+10'da gelen golüyle İskoçya turnuvaya veda etti!

EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Kısır geçen mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Macaristan, İskoçya'yı evine gönderdi.

SON SANİYEDE GOL GELDİ

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Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ederken, 90+10'uncu dakikada Macaristan, Csoboth ile golü buldu ve EURO 2024'te gruptan çıkmak adına ümitlerini devam ettirdi.

SAHADA BAYGINLIK GEÇİRDİ

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Karşılaşmanın 69. dakikasında ise futbol sahalarında görmek istemeyeceğimiz bir olay yaşandı. Macaristan futbolcusu Varga, rakip kaleci ile girdiği hava topu mücadelesinde darbe alarak baygınlık geçirdi. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Euro 2024 Canlı Skor


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Anahtar Kelimeler:
Macaristan İskoçya euro 2024
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