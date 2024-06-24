Macaristan'ın 90+10'da gelen golüyle İskoçya turnuvaya veda etti!

EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Kısır geçen mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Macaristan, İskoçya'yı evine gönderdi.

SON SANİYEDE GOL GELDİ

Mücadele 0-0'lık eşitlikle devam ederken, 90+10'uncu dakikada Macaristan, Csoboth ile golü buldu ve EURO 2024'te gruptan çıkmak adına ümitlerini devam ettirdi.

SAHADA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında ise futbol sahalarında görmek istemeyeceğimiz bir olay yaşandı. Macaristan futbolcusu Varga, rakip kaleci ile girdiği hava topu mücadelesinde darbe alarak baygınlık geçirdi. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.





