Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin gücünü biliyoruz

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'na yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile oynanacakları UEFA Uluslar B Ligi karşılaşması öncesi stadyumda basın toplantısı düzenlendi. Zorlu bir maçın kendilerini beklediklerini belirten Rossi, "Bu ilk Uluslar Ligi maçımız olacak. Üçüncü seviyeden ikinci seviyeye çıktık. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Çok zorlu bir grubuna geldiğimizi düşünüyorum. Türkiye, Sırbistan ve Rusya gibi çok zorlu rakiplerimizle maçlar oynayacağız. Yarın ilk maçımızı oynayacağız. Hepimiz biliyoruz ki rakibimiz Türkiye'de üst liglerde yüksek seviyede yıldız oyunculara sahip" dedi.

"SAHADA ASIL FARK YARATAN KALİTE"

Uzun zamandır maç oynamamalarının dezavantaj olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Çok zorlu bir süreçti. Tüm meslektaşlarımız aynı sorundan muzdarip oldu. Neredeyse 10 ay maç oynanmadı. En son Kasım ayında oynanmıştı. Birçok oyuncuyla sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde bu nedenle birçok yeni oyuncumuzda var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım biraz daha avantajlı çünkü birbirlerini daha iyi tanıyan daha uzun süre birbirleriyle oynamış oyunculara sahipler ama futbol bu beklenmedik şeylerin gerçekleşebileceği bir oyun biz de tüm öz güvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçı oynadıktan üç gün sonra bir maçımız daha var ve daha sonra ekim ayında yapacağımız maçlar çok daha önem kazanacak. Artık Avrupa'ya katılıp, katılmayacağımızı belirleyecek maçlardır. Kendi Macar ligimizde 3 maç oynamış bir çok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan bazı maçlarda oynayan oyuncularımız var. Ama bence sahada asıl fark yaratacak olan şey kalitedir. Nasıl organize olduğunuz, konsantre ve motive olduğunuzdur" diye konuştu.