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MacBook Pro 16 inç nasıl olacak?

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TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Apple’ın uzun bir süredir 16 inç ekran boyutuna sahip MacBook Pro modeli üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Bugün de bu söylentilere Digitimes cephesinden yenileri eklendi. Digitimes, Apple’ın Eylül ayında düzenleyeceği iPhone etkinliğinde 16 inç MacBook Pro modelini tanıtacağı dile getirdi.

MacBook Pro 16 inç nasıl olacak?

Digitimes’a göre 16 inç MacBook Pro, 15 inç MacBook Pro kasası ile aynı boyutlarda olacak. Apple, daha dar çerçeve kullanarak +1 inç ekran kullanımı sunacak. Bu ekranın çözünürlüğünün ise 3072×1920 olması bekleniyor.

16:10 oranındaki bu ekrana yeni nesil klavye mekanizması eşlik edecek. Zaten Apple’ın kelebek klavye mekanizmasından yeni MacBook modelleri ile vazgeçeceği bilinen bir şeydi.

16 inç ekrana sahip olacak olan MacBook, donanım konusunda yine baz modellerinde 8 GB RAM’e yer verecek gibi görünüyor. Intel’in 8. nesil veya iyi ihtimalle 9. nesil işlemcileri ile donatılacak olan bu model, tasarımsal açıdan yine mevcut nesildeki gibi bir tasarıma sahip olacak.

Apple’ın logosu yanan tasarımdan vazgeçmesi ve MacBook’u daha da inceltiyoruz diye sağlamlıktan ödün vermesi çok eleştirilmişti. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi 2019 yılı bitmeden karşımıza sağlam bir model ile çıkabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
MacBook Pro Apple

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