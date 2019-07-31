MacBook Pro 16 inç nasıl olacak?

Digitimes’a göre 16 inç MacBook Pro, 15 inç MacBook Pro kasası ile aynı boyutlarda olacak. Apple, daha dar çerçeve kullanarak +1 inç ekran kullanımı sunacak. Bu ekranın çözünürlüğünün ise 3072×1920 olması bekleniyor.

16:10 oranındaki bu ekrana yeni nesil klavye mekanizması eşlik edecek. Zaten Apple’ın kelebek klavye mekanizmasından yeni MacBook modelleri ile vazgeçeceği bilinen bir şeydi.

16 inç ekrana sahip olacak olan MacBook, donanım konusunda yine baz modellerinde 8 GB RAM’e yer verecek gibi görünüyor. Intel’in 8. nesil veya iyi ihtimalle 9. nesil işlemcileri ile donatılacak olan bu model, tasarımsal açıdan yine mevcut nesildeki gibi bir tasarıma sahip olacak.

Apple’ın logosu yanan tasarımdan vazgeçmesi ve MacBook’u daha da inceltiyoruz diye sağlamlıktan ödün vermesi çok eleştirilmişti. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi 2019 yılı bitmeden karşımıza sağlam bir model ile çıkabilecek mi?

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