Mynet Trend

MacBook Pro patlayarak büyük bir skandala imza attı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde MacBook Pro 15 inç modelleri için batarya değişim programını başlatmıştı. Ani alınan bu karar korkulara neden olmuştu. Maalesef ki bugün korkulan oldu ve MacBook Pro, pil değişiminden önce patladı. Batarya kaynaklı patlama sonrasında MacBook Pro kullanılmaz hale geldi.

MacBook Pro patlayarak büyük bir skandala imza attı

2015 Eylül ile 2017 Şubat ayı arasında satılmış olan 15 inçlik MacBook Pro’ların bataryalarının değişmesi gerekiyor. Eğer bu tarihler arasında MacBook Pro satın aldıysanız buradan Apple’ın sitesine girerek seri numaranız ile ücretsiz pil değişimi için cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu patlamanın Apple’a çok fazla zarar vereceğini düşünmüyoruz. Çünkü Apple daha bu patlama yaşanmadan haftalar öncesinde sorunu kabul etmiş ve ücretsiz değişim programını başlatmıştı. Muhtemelen Apple, diğer firmaların yapmadığını yapıp, MacBook’u patlayan kişiye sıfır yeni bir MacBook Pro modeli hediye edecektir.

TTec’ten her keseye uygun taşınabilir şarj istasyonları (powerbank)

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
'PES'in ismi bakın ne oldu? 'PES'in ismi bakın ne oldu?
Merakla bekleniyordu! TanıtıldıMerakla bekleniyordu! Tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MacBook Pro Apple

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PES serisinin adı eFootball PES olarak güncellendi

'PES'in ismi bakın ne oldu?

Merakla beklenen Xiaomi Mi CC9 sonunda tanıtıldı

Merakla bekleniyordu! Tanıtıldı

Facebook sağlık içerikleri hakkında radikal bir değişiklik getiriyor

Facebook'tan radikal değişiklik

Düşünce gücü ile iletişim yöntemi hiç beklenmeyen bir gelişme kaydetti

Bilim insanları açıkladı! Mutantlar gerçek olabilir

PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

PlayStation Classic'in fiyatı yine düştü

Asia Mobile Awards’ta 2019 yılının en iyi telefonu seçildi

2019 yılının en iyi telefonu seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.