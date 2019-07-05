MacBook Pro patlayarak büyük bir skandala imza attı

2015 Eylül ile 2017 Şubat ayı arasında satılmış olan 15 inçlik MacBook Pro’ların bataryalarının değişmesi gerekiyor. Eğer bu tarihler arasında MacBook Pro satın aldıysanız buradan Apple’ın sitesine girerek seri numaranız ile ücretsiz pil değişimi için cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu patlamanın Apple’a çok fazla zarar vereceğini düşünmüyoruz. Çünkü Apple daha bu patlama yaşanmadan haftalar öncesinde sorunu kabul etmiş ve ücretsiz değişim programını başlatmıştı. Muhtemelen Apple, diğer firmaların yapmadığını yapıp, MacBook’u patlayan kişiye sıfır yeni bir MacBook Pro modeli hediye edecektir.

TTec’ten her keseye uygun taşınabilir şarj istasyonları (powerbank)

