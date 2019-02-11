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MacBook’ta kapalı ekran modu nasıl kullanılır?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

MacBook’u harici bir ekrana bağladığınızda ve kapağını kapattığınızda uyku moduna geçmemesi için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz. MacBook’ta kapalı ekran modu bakalım nasıl kullanılıyormuş?

MacBook’ta kapalı ekran modu nasıl kullanılır?

MacBook’u HDMI veya DisplayPort ile harici bir ekrana bağladığınızda genellikle sistem kendini uyku moduna alır. Bunun önüne geçmek için Sistem Tercihleri’nden uyku modunu kapatmanız yeterli olmaz. Daha büyük ekranda macOS deneyimi yaşamak için MacBook sahiplerinin ne yapması gerektiğini bu haberimizde anlatıyoruz.

Apple’ın kapalı ekran modu olarak adlandırdığı bu modu kullanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Önce MacBook’u AC adaptörünü takın. Daha sonra MacBook’a klavye ve farenizi bağlayın. Bu bağlantı kablolu ya da kablosuz olabilir.

HDMI veya DisplayPort ile MacBook’u monitöre bağlayın. Görüntü aktarımı gerçekleştikten sonra MacBook’un kapağını kapatabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra MacBook kendini uyku moduna almayacaktır.

Kullanım sonrasında Mac dizüstü bilgisayarınızın ekranla bağlantısını kesmek için ise; Apple menüsü > Uyut‘u seçerek MacBook’u uyutabilirsiniz.

Apple’ın kapalı ekran modu için istediği nitelikler aşağıda yer alıyor.

AC güç adaptörü

USB ile veya kablosuz olarak bağlanan harici bir klavye ve fare ya da izleme dörtgeni

MacBook (2015 ve sonrası) veya MacBook Pro (2016 ve sonrası) ile bir USB fare veya klavye kullanıyorsanız bir USB-C – USB adaptörü

Harici bir ekran veya projektör

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Anahtar Kelimeler:
MacBook Teknoloji

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