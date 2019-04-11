Mynet Trend

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni'ye tahliye!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni'ye tahliye!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Nisan'da yapılan duruşmada, tutuklu sanık Murat Yeni ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yeni, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Yeni'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

DOSYASU ERZİNCAN'DAN GELDİ

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a götürülen Murat Yeni, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün, bu televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarıldı.

İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.

'BİZİ VİTRİN POSİZYONUNDA KULLANIYORDU'

İddianamede, sanığın ifadesine de yer verildi. Murat Yeni'nin ifadesinde, "Maceracı" isimli programdan dolayı ülke genelinde tanınan ve sevilen simaya sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle örgütün kendisini vitrin olarak kullandığını belirten Yeni, "Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, örgüte mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden bekledikleri fayda da bundan ibaret." şeklinde ifade verdi.

Örgütün medya yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Yeni, şunları kaydetti:

"Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez televizyon kanalında cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katıldığım sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

'GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREMEMİŞTİM'

Yeni, geçmişte bir röportajında örgüt yöneticileri hakkında söylediği övücü sözlerin hatırlatılması üzerine de "O gün itibarıyla örgütün gerçek yüzünü görememiştim. O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı." cevabını verdi.

İddianamede, Yeni'nin sosyal medyadaki "muratyeniMillet" isimli hesabında örgütü övücü ve amacına uygun paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. İddianamede, örgüt üyesi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediği belirtilen Yeni'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Yeni hakkında hazırlanan iddianameyi 8 Şubat'ta kabul eden Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama yetkisinin suç yoğunluğu ve sanığın ikametgah adresinin İstanbul'da olması nedeniyle, dava dosyasının CMK'nin 12. maddesi gereğince "yetkisizlik" kararıyla İstanbul Adliyesine gönderilmesine hükmetmişti. (AA)

PARTNEREski eşi 1 Milyon TL borç taktı! Eski eşi 1 Milyon TL borç taktı!
İlk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdiİlk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi
Eda öğretmenin katil zanlısı intihar ettiEda öğretmenin katil zanlısı intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maceracı murat yeni samanyolu mahkeme FETÖ

En Çok Okunan Trend Haberler

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Sürücülere uzmanlardan uyarı! Bunu sakın yapmayın

Sürücülere uzmanlardan uyarı! Bunu sakın yapmayın

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Baş fetocu kel Suleyman i da alin. Bakanlardan, milletvekillerinden neden kimse alinmiyor baş fetocu bunlar aslinda..
dandik uydu kanallarındaki dolandırıcı satıcılığa kaldığı yerden devam eder artık.
Güzel bilgiler mi verdi?himmet parasıyla yutulan kuzular ile suç sabitti,ne oldu? Devlet,hukuk,adalet ;kumbara,guguk,madara oldu ne olacak!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye başkanı seçildi ilk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

İlk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

Eda öğretmenin katil zanlısı cezaevinde kendini asarak intihar etti!

Eda öğretmenin katil zanlısı intihar etti

Annelerini 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi! O kardeşler için hapis cezası

Türkiye'yi dehşete düşüren o kardeşler için flaş gelişme!

Trafikte aracının direksiyonunu söküp sallamaya başladı!

Trafikte aracının direksiyonunu söküp sallamaya başladı!

Mazbatasını aldı, muhtarlığa gelince büyük şok yaşadı

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2019 hava durumu)

Nisan yağmurları etkisini artırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.