Mynet Trend

Maceraseverlerin yeni gözdesi: Paddle

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.08.2019 07:49 | Son Güncelleme

Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayanan kürek sörfü (paddle), maceraseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Sörfün aksine göl, nehir ve akarsularda dalga veya rüzgar olmasa dahi kolaylıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen paddle, hemen her kesime hitap ediyor.

SPORA İLGİ SON İKİ SENEDE ARTTI

İsviçre'de yıllarca yaşadıktan sonra memleketi Düzce'ye gelen ve sporun tanıtımı için Melen Çayı, Efteni Gölü ve birçok gölette kürek sörfü yapan Düzce Kürek Sörfü Temsilcisi Abdullah Şahin, son iki yılda bu spora ilginin beklenenden fazla arttığını söyledi.

Kürek sörfünün sadece Türkiye'de değil, dünyada da hızla yayıldığına işaret eden Şahin, "Bu sporda zorluk derecesi çok düşük. Malzemenin taşınması ve kurulumu çok kolay. Kol ve karın kaslarını inanılmaz geliştiriyor. Özellikle kadınlar tarafından çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Şahin, Düzce'nin bu spor için ideal bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Durgun suları, göller, çayları ile bu yöre spora çok uygun. Turizm çeşitliliği anlamında sadece belirli mekanların tanıtımıyla doğa turizmi geliştirilmez. Buna benzer sporları turizmin içine katarak gelişim sağlanır. Düzce, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında, yanıbaşımızda 27 milyon insan yaşıyor. Bu iki metropolde doğa ve macera sporlarıyla ilgili büyük talep var. Bu kaynakları iyi değerlendirebilirsek hem istihdam sağlar hem de maceraseverlere iyi imkanlar sunarız."

PARTNERBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesinBeren Saat'in gözyaşları: Artık hiç kimse gitmesin
Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsinizBir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz
İranlı turistler bu ilimize akın ediyorİranlı turistler bu ilimize akın ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Melen Çayı paddle kürek sörfü

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aras Dağı'ndaki saklı güzellik büyülüyor

Buraya ulaşan gözlerine inanamıyor!

Şehzadeler şehri bayramda 30 bin kişi ağırladı

Gören hayran kaldı! Tarihin kokusunu almak isteyen oraya gidiyor

Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz

Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz

İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti

İranlı turistler bu ilimize akın ediyor

Üç asırlık medrese yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Üç asırlık medrese yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğu Akdeniz sahillerinde yoğunluk

Bayram tatiline çıkan sahillere akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.