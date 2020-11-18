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Macerayı uzaya taşıyan Hızlı ve Öfkeli 9’dan beklenen haber geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hızlı ve Öfkeli 9, Covid-19 salgını nedeniyle hem çekimleri hem de vizyon tarihi defalarca ertelenmişti. Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere. Yeni bir salgın dalgası gelmediği takdirde Hızlı ve Öfkeli 9, 28 Mayıs 2021’de vizyondaki yerini alacak.

Macerayı uzaya taşıyan Hızlı ve Öfkeli 9’dan beklenen haber geldi

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin yapımında sone gelindi. Salgın yüzünden defalarca hem çekim hem de vizyon tarihi ertelenen filmin uzayda geçeceğini hatırlatmakta fayda var. Aksiyın ve araba denince akla gelen serinin uzayla olan bağlantısı herks tarafından çok merak ediliyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9'DA SONA GELİNDİ

Hızlı ve Öfkeli 9’un yönetmen koltuğunda serinin birçok filminde olduğu gibi Justin Lin oturuyor. Filmle ilgili her adımı duyuran yönetmen Lin, geçtiğimiz günlerde Hızlı ve Öfkeli 9’un ses miksajını tamamladığını açıklamıştı.

Hızlı ve Öfkeli 9’un uzayda geçeceği iddialarını iki oyuncusu da doğrulamıştı. Ancak uzay sahnelerinin neler olduğunu ve filmin ne kadarını kapsayacağını kimse henüz bilmiyor. Fast & Furious serisinin 10 ve 11’inci filmlerinin final olacağı açıklanmıştı. Ancak Hızlı ve Öfkeli hayranları üzülmesin ana seri sona eriyor olsa da birçok yan hikayenin filmleri için hazırlıklar şimdiden başlamış durumda.

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