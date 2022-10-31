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Machine Gun Kelly'nin Megan Fox'un göğsünden uyuşturucu içtiği video tartışma yarattı!

31.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ve MGK, Cadılar Bayramı'nda 1990'ların sansasyonel çifti Pamela Anderson ve Tommy Lee'yi canlandırdı. Partide sevgilisinin göğsünde uyuşturucu madde kullanan Machine Gun Kelly, tartışmalara sebep oldu.

Machine Gun Kelly'nin Megan Fox'un göğsünden uyuşturucu içtiği video tartışma yarattı!

Son yılların popüler çiftlerinden oyuncu Megan Fox ve müzisyen Machine Gun Kelly , Cadılar Bayramı'nda 1990'ların sansasyonel ikililerinden Pamela Anderson ve Tommy Lee kılığına girdi.

Fox ve Machine, Anderson ve Lee'nin 1995'te Las Vegas'ta bir otel açılışına katıldıkları gecedeki hallerini canlandırdı. 32 yaşındaki Machine Gun Kelly, Motley Crue'nun davulcusu Lee gibi beyaz atlet ve siyah deri pantolon giydi.
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36 yaşındaki Fox da, Anderson'ın derin göğüs dekolteli pembe elbisesini giyip sarı peruk taktı.

MGK, nişanlısıyla fotoğrafını Anderson-Lee çiftinin 1995'teki geceden bir görüntüsüyle birlikte paylaştı.

Fox'un göğsüne döktüğü beyaz bir tozu burnundan çeken ve uyuşturucu madde kullanıyor taklidi yapan Machine, bu anın videosunu da paylaşıma ekledi.

Çiftin kostümü Anderson ve Lee'ye benzerliğiyle beğeni toplasa da söz konusu video tartışma yarattı.


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