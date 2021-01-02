YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Maçın ardından

Maçın ardından

İZMİR HABERLERİ  | 02.01.2021 22:09 | Son Güncelleme

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: - "İkinci yarıda çok daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim" - Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: - "Hücum bölgesindeki son paslarda çok aceleci davrandık"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor'la golsüz berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ligin ikinci yarısında daha güçlü olacaklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, maçın başında istediklerini sahaya yansıttıklarını kaydetti.

İkinci yarıda gördükleri kırmızı karttan sonra kalabalık savunmaya döndüklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Hem kovid hem de sakatlıklardan dolayı kadromuz azaldı ama en büyük gücümüz olan sistemimiz işledi. Hem A takımımızda hem de akademimizdeki oyuncularımızın sistem doğrultusunda yetişmesi ve A takımın oynadığı maçlarda da görev aldıklarında da görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi bizi mutlu ediyor. Bugün 3 oyuncumuz ilk defa bu ligde oynadı. Talihsiz bir şekilde çift sarıdan atılan oyuncumuz vardı ama genel anlamda performanslarından memnunum. Sistem böyle bir şey. İlk yarıyı 28 puanla bitirdik, ikinci yarıda çok daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim."

- Cihat Arslan: "Çok aceleci davrandık"

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise iki takımın da iyi mücadele etmeye çalıştığı müsabakada kırılma noktalarında hata yaptıklarını söyledi.

Sahadan beraberlikle ayrılıklarını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Hücum bölgesindeki son paslarda çok aceleci davrandık. Doğru oyuncuyu bulup, set hücumunu yapsaydık galip gelen taraf olurduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra gerekli değişiklikleri yaparak reaksiyon göstermeye çalıştık. Olmayınca da 1 puana razı olduk. Takım geçen hafta iyi bir reaksiyon vermişti. Geçen haftaki kadar olmasa da bugün de memnunum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:20
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Berkay Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Mert Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.