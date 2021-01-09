Maçın ardından

SİVAS (AA) - Süper Ligin 18. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, son 5 haftadır iyi oynadıklarını belirtti.

Konyaspor maçıyla başlayan çıkışlarının Beşiktaş maçını kaybederek sonlandığını aktaran Çalımbay, "Son iki maçımız 2-2 bitti. Hepsinde 2-1 galipken son dakikada goller yiyip berabere bitirdik. Yine bugün de 2-1'ken sıkıntılar yaşadık. Bugün takımımız maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadı, mükemmel pozisyonlar yakaladı. Maçın başında mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadılar. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslara dikkat edebilseydik farklı bir maç olacaktı." diye konuştu.

Bugünkü karşılaşmada Gaziantep FK'nin kalecisi Günay'ın "mükemmel" oynadığını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Günay bayağı pozisyonlar çıkardı. Takımımın, ilk 10 dakikadan sonra oynadığı oyundan çok memnunum, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Antep takımının çıkışı vardı zaten uzun süredir mağlup olmuyordu. Sahamızda kazanmamız çok önemliydi. Devreye kadar kalan 3 maçımız var, inşallah devre arasında takviyeler de yapacağız. Kalan 3 maçımızda ne kadar puan alırsak bizim için o kadar iyi. Çünkü ikinci yarı telafisi olmayan maçlar oynanacak. Her şeyi çok iyi yapıp, ikinci yarıya çok iyi şekilde başlamamız gerekiyor. Oynayacağımız son 3 maç ile salı günü oynayacağımız kupa maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."