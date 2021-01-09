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Maçın ardından

09.01.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Galibiyet isteyen taraf bizdik"

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçında galibiyeti daha çok isteyen tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor'un Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından açıklama yapan Tokgöz, Beşiktaş maçı yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Denizlispor maçında Uğur Kulaksız hocanın sorumluluğu üstleneceğini söylemesi üzerine kısa zamanda mental olarak takımı hazırladığını aktaran Tokgöz, futbolcuların inanarak sahaya çıkıp maçı aldıklarını kaydetti.

"İnanılmaz bir takım bağı oluştu." diyen Tokgöz, "Bugün Malatya maçı zor bir maçtı. Ciddi bir sınavdı ama çok şükür Uğur Kulaksız hocamızın önderliğinde futbolcular inanarak oynadı. Galibiyet isteyen taraf bizdik. İnanan taraf bizdik. Maçı da çok şükür istediğimiz gibi aldık." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılmasıyla transfer yapacaklarını aktaran Tokgöz, üst sıralarda yer almak için gayret sarf edeceklerini bildirdi.

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