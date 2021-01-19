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Maçın ardından

19.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle zaman zaman biz, zaman zaman Trabzonspor üstünlük kurdu"

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle zaman zaman biz, zaman zaman Trabzonspor üstünlük kurdu." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma öncesinde kaleci Sehic'in sakatlanmasının kendilerini moral olarak etkilediğini söyledi.

Maç içerisinde Abdülkadir Ömür'ün de sakatlandığını hatırlatan Kartal, "Hem kendisine hem de Trabzonspor camiasına 'geçmiş olsun' diyorum. Böyle genç ve yetenekli oyuncuların bir an önce sahalara dönmesini futbol adamı olarak istiyorum." ifadesini kullandı.

Maça şanssız ama iyi bir şekilde başladıklarını vurgulayan Kartal, oyunun başlarında pozisyona girdiklerini ve rakiplerine şans vermediklerini belirtti.

Kartal, buna rağmen ilk yarıda kalelerinde gol gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kademe hatasından bir gol yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle zaman zaman biz, zaman zaman Trabzonspor üstünlük kurdu. Trabzon’dan daha çok şut bulmuşuz. Trabzon gibi önemli bir takıma karşı 6 tane korner bulmuşuz, Trabzon’un korneri yok. Trabzon’un neyi iyiydi? diye bakarsak daha çok pas yapıp, daha isabetli pasları olduğu için etkili oyuncularla sonuç aldılar. Oyuncularımızla konuşup Antalya maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan alacağımız puanlarla ilk yarıyı moralli bir şekilde bitirmek istiyoruz. Her iki takım oyuncuları da zor şartlar altında sık oynanan maç trafiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu maçtan sonra hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

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