Maçın ardından skandal! Futbolcular hakemi dakikalarca dövdü

Olay, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı'ndaki 1. Amatör Lig 5. grup maçında meydana geldi. Bağcılar Gençlergücü, Karadolapspor'u konuk etti. Maçta Mehmet Burak Arıcan, Hasan Ural ve Enes Bilici hakem olarak görev yaptı.

MAÇIN ARDINDAN DARBETTİLER!

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular yan hakemin Mehmet Burak Arıcan'ın üstüne yürüdü. Sözlü tartışmanın ardından futbolcular ve taraftarlar hakemi darbetmeye başladı. Dakikalarca darbedilen hakemin yardımına diğer hakemler yetişti.

Hakemin dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, hakem Mehmet Burak Arıcan şikâyetçi oldu.



