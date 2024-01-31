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Maçın ardından taraftarla tartışmıştı! Galatasaray'da şok ayrılık... Koç Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 15:07 | Son Güncelleme:
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FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi evinde ağırladığı Fransız ekip Dijon'a 93-96 mağlup olan Galatasaray Ekmas'ın başantrenör Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesinin tek taraflı feshedilerek yolların ayrıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadelesinde JDA Dijon karşısında 25 sayılık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 93-96’lık skorla mağlup ayrılan Galatasaray Ekmas'ta koç Zvezdan Mitrovic, karşılaşmanın ardından taraftarlarla tartışmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübün bu olayın ardından Mitrovic ile sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.

"YORUM YAPMAK ZOR"

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JDA Dijon maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mitrovic, "Böyle bir maçtan sonra yorum yapmak çok zor. Dijon'a karşı en üst seviyede hazırlığımızı yapmıştık. Son çeyreğe kadar her şey çok iyi gidiyordu. Herkes böylesine iyi bir performanstan sonra maçın bittiğini düşündü ama son periyot 32-10'luk skor ile geri düştük. Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk 3 çeyrek sonunda 60 sayımız vardı. Maçı kolayca bitirebilirdik ama olmadı. Basketbol böyle bir oyun. Biz de hafta sonu oynadığımız maçta böyle savaşarak kazanmıştık. Maalesef bugün kaybettik. Hakem tarafında da bazı hatalar oldu ama maçı kaybetmemizin nedeni bu değildi" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFAYA SEBEP GÖREMİYORUM

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Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan Mitrovic, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine ise, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın" sözlerini sarf etti.

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