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Maçka Parkı'nda genç kadına kabusu yaşatmışlardı! Yakalandılar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.07.2019 01:24 | Son Güncelleme

Şişli, Maçka Parkı’nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Maçka Parkı'nda genç kadına kabusu yaşatmışlardı! Yakalandılar!

Maçka Parkı, Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Suriye Uyruklu Habip K. (23), yanında bulunan Irak Uyruklu Karrar Hasan Q. (24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı.

Habib K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı. (DHA)

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Şişli maçka maçka parkı kapkaç

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