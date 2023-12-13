SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ertelenen maçlar ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TFF Başkanı Büyükekşi'den son dakika açıklaması

"Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı açıklamanın ardından sporseverler tarafından merak konusu oldu. TFF Başkanı Büyükekşi, ertelenen lig maçlarının yeniden başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, maçlar ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Büyükekşi'nin yaptığı açıklamanın detaylarına ve maçların başlayacağı tarihe haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maçların ne zaman başlayacağı belli oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuya dair yaptığı açıklamada"Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm liglerin yeniden başlamasına karar verdik." ifadelerini kullandı.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı:

"Disiplin talimatlarımızda devre arasında bazı değişiklikler yapma kararı aldık. Hak mahrumiyet ve para cezasına ek olarak ilave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. 6222 sayılı kanunda ilgili değişikliklerin yapılması hususunda TFF de yerini alacak. Medyada futbol atmosferine zarar veren yayınlar ile ilgili RTÜK ile yaptığımız anlaşma artarak devam edecektir. Tüm liglerdeki maçların süresiz ertelendiğini açıklamıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık günü tüm ligler yeniden başlayacaktır. Birbirimizi şikayet etmek yerine bir olarak, birlik olarak, sağduyu ile birlik-beraberlik içinde hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz. Birlikte başaracağız demiştik. Türk futbolunun geleceği için atılması gereken adımları atmaya, çözülmesi gereken sorunları çözmeye camiamızla yapmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarıyla yapacağız. Olayın olduğu saatten itibaren bu süreçte bize destek veren FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin ve UEFA Hakem Komitesi Başkanı Collina'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?

Hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakacağına yönelik söylentilere ilişkin konuşan Büyükekşi şu açıklamayı yaptı:

"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."





