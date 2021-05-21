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Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

21.05.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşmeye geçiş ile birlikte milyonlarca futbolseverin akıllarında, maçların ne zaman seyircili oynanacağı sorusu var. Yeni sezonda statlarda seyirci görecek miyiz? Önümüzdeki sezonda maçların seyircili oynanması merak ediliyor. Peki taraftarlar yeni sezonda stada alınacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maçların seyircili oynanması konusundaki açıklaması…

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Futbol maçları koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir seyircisiz oynanıyor. Pandemi nedeni ile tribünlere hasret kalan taraftarların merakla beklediği ‘önümüzdeki sezon taraftarlar stada alınacak mı?’’ sorusunun cevabını Recep Tayyip Erdoğan verdi. İşte, ayrıntılar...

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Şampiyon Beşiktaş’ı konuk eden Erdoğan, önümüzdeki sezon için taraftarları sevindirecek haber verdi. Erdoğan konuşmasında;

‘’Seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz’’ açıklamasını yaptı.

Hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, ‘’Hazırlık çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Gençlerimizin rol model olarak gördüğü siz futbolcularımızdan da tüm dünyada olduğu gibi barışın, kardeşliğin sembolü haline gelmesini temenni ediyoruz. Beşiktaş’ımızı şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ediyor, gelecek sezon için Avrupa kupalarında başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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