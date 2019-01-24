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macOS Mojave 10.14.3 ile hatalar düzeltiliyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 08:51 | Son Güncelleme

Apple, iMac ve MacBook sahipleri için macOS Mojave 10.14.3 güncellemesini indirime sundu. Peki, macOS Mojave 10.14.3 güncellemesi ile sisteme yeni bir özellik ekleniyor mu? İşte güncellemenin tüm detayları.

macOS Mojave 10.14.3 ile hatalar düzeltiliyor

Cupertinolu teknoloji üreticisi geçtiğimiz yılın sonlarında macOS 10.14.3 güncellemesinin testlerine başlamıştı. Apple, bugün ise macOS 10.14.3 güncellemesini iMac ve MacBook sahiplerinin indirimine sundu. Peki, macOS 10.14.3 güncellemesi ile sisteme yeni özellikler ekleniyor mu?

Apple, macOS 10.14.3 güncellemesi ile sadece sistemdeki hataları düzeltmek ile yetiniyor. Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 19 etkinliğinde tanıtılması beklenen macOS 10.15 sürümü ile büyük çaplı yenilikler gelecek. Yani Ekim ayına kadar macOS’te yenilik beklemek pek doğru olmayacaktır.

Güncellemeyi; Apple Menü>Bu Mac Hakkında>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce açık olan uygulamalarınızı kapatmanızda ve Mac’inizin prize takılı olmasında fayda var.

macOS 10.14.3 güncellemesini alan modeller

2011 başı veya daha yeni MacBook Pro
2015 başı veya daha yeni MacBook
2011 ortası veya daha yeni MacBook Air
2011 başı veya daha yeni iMac
2017 sonu iMac Pro
2013 sonu Mac Pro
2011 ortası veya daha yeni Mac Mini

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Anahtar Kelimeler:
macOS Mojave 10.14.3 Teknoloji

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