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Maçta davetsiz misafir! Sahaya girdi, oyun durdu

19.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sahaya giren köpek maçı durdurdu. Bir süre topun peşinden koşturan köpeği sahadan çıkarmak kolay olmadı. Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı. Maç kaldığı yerden devam etti.

Maçta davetsiz misafir! Sahaya girdi, oyun durdu

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor’u konuk etti. Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Topun peşinden koşturan köpek renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Topu yakalamaya çalışan köpekle futbolcular arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı.

GÖREVLİ TARAFINDAN YAKALANDI

Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı. Maç kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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