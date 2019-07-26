Mad Max: Fury Road devam filmleri için hazırlık sürüyor

Vizyona girdiği 2015 yılında gişede büyük bir başarı elde eden ve çok beğenilen Mad Max: Fury Road’ın yönetmeni George Miller, devam filmleriyle ilgili açıklama yaptı. Miller, bir değil, iki film üzerinde halen çalıştığını belirtti. IndieWire’a konuşan Miller şunları söyledi: "İki hikaye var. Hem Mad Max'i hem de Furiosa hikayesini içeriyor. Hala üzerinde çalışıyoruz. Warner mevzusunu sonuçlandırmalıyız (ama) bunun yapılacağı da çok açık."

Miller “Warner mevzusu” diyerek, kendi yapım şirketi Kennedy Miller Mitchell ve Warner Bros arasında devam eden hukuki mücadeleden bahsediyor. Miller’ın yapım şirketi, Warner Bros’u yapılmayan ödemeler nedeniyle dava etmişti.

Miller’ın açıklamaları Fury Road hayranlarını memnun edecek türden. Tom Hardy ve Charlize Theron’un yeni filmlerde rollerini devam ettirip etmeyeceği merak edilen bir konuydu. Tom Hardy ve Charlize Theron’un iki yeni filmle dönmesi bekleniyor.

George Miller’ın bir sonraki filmi ise Idris Elba ve Tilda Swinton’ı bir araya getiren dini epik yapım Three Thousand Years of Longing. Filmin çekimlerine gelecek yıl başlanacak.



