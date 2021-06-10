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Mad Men’le ünlenen Christina Hendricks dert yandı

10.06.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mad Men dizisinin oyuncularından Christina Hendricks, verdiği bir röportajda o dönemde yaşadıklarını anlattı. Çok başarılı olmasına rağmen herkesin kendisine yalnızca fiziksel görünümüne dair sorular sorduğunu dile getiren başarılı oyuncu, “insanların kadın oyuncuları dergilerde görmeyi istemeleri üç ya da dört sezon sürdü” dedi.

Mad Men’le ünlenen Christina Hendricks dert yandı

Mad Men dizisinde canlandırdığı Joan Holloway karakteriyle hafızalara kazınan Christina Hendricks, Mad Men dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldığı dönemde kendisine yalnızca fiziksel görünümüne dair soruların yöneltildiğinden bahsetti. Bu rol sayesinde 6 Emmy Ödülü adaylığı kazanan başarılı isim, dizinin kadın oyuncularının anlamlı bir ün elde etmelerinin en az üç yıl sürdüğünü belirtti.

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Oyuncu, dizinin ilk bölümüyle basının ilgisini elde ettiğini fakat bu ilginin özellikle dizinin ilk sezonları sırasında genellikle sergilediği oyunculuk performansından ziyade fiziksel görüntüsüne yönelik bir ilgi olduğunu söyledi.

“TAKIM ELBİSELER GERİ DÖNDÜ AMA...”

Christina Hendricks, verdiği röportajda dizinin yakaladığı popülerlik seviyesini tasvir etmek amacıyla “Erkekler Don Draper ve Roger Sterling gibi giyinmeye başladı” sözlerini kullandı. Oyuncu sözlerine “Takım elbiseler geri dönüş yaptı fakat insanların kadın oyuncuları dergilerde görmeyi istemeleri üç ya da dört sezon sürdü.” diyerek devam etti.

“İÇ ÇAMAŞIRIMI SORUYORLARDI”

Christina Hendricks Mad Men dizisinin January Jones ve Elizabeth Moss ile birlikte en popüler hâle gelen kadın oyuncularından biriydi. Oyuncu, The Guardian ile yaptığı röportajda “Dizinin eleştirmenler tarafından çok beğenildiği ve çok çalışarak, hakkıyla ortaya koyduğumuz işin iyi anlamda çok fazla ilgi gördüğü dönemde bile herkes iç çamaşırımla ilgili sorular soruyordu” sözlerini kullandı. Hendricks sözlerine “Halbuki iç çamaşırımla ilgili sorulara verebileceğim cevaplar iki cümleden fazla değil.” diyerek devam etti.

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