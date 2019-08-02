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Uçaktan düşen üniversite öğrencisi ile ilgili önemli iddia

BBC BBC
02.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Araştırma gezisi için Madagaskar'da olan Alana Cutland isimli üniversite öğrencisi, pervaneli bir uçaktan "atlayarak" hayatını kaybetti.

Uçaktan düşen üniversite öğrencisi ile ilgili önemli iddia

19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadının cesedine henüz ulaşılamazken, yapılan ilk açıklamada Cutland'ın uçağın kapısını kendisinin açtığı açıklandı.

Olayı soruşturan yerel polis şefi Jafisambatra Ravoavy, BBC'ye kapıyı açan kişinin Cutland olduğunu doğruladı.

The Daily Telegraph gazetesinin elde ettiği bilgilere göre ise, Cutland uçak havadayken kapıyı açarak kendisini boşluğa bıraktı.

Gazetenin muhabirleri, uçak içindeki bir aile yakınının ve hatta pilotun da genç kızın atlamasını engellemeye çalıştığını bildirdi.

Uçaktaki Ruth Johnson isimli aile dostu kadının, 19 yaşındaki Alana Cutland'ın ruh sağlığından endişe duyan ailesi tarafından Ada'ya gönderildiği de aktarılıyor.

'HEYECANLA GİTTİ'

Genç araştırmacı, adanın kuzeyindeki Anjajavy'den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan düşmüştü.

Cutland'ın İngiltere'de yaşayan ailesi, doğal bilimler fakültesi öğrencisi olan kızlarının ölümü ile ilgili, "Madagaskar'daki geziye büyük heyecanla gitti" açıklamasını yapmıştı.

'UÇAĞA BİNECEĞİNDEN HABERDARDIK'

Aile adına yapılan açıklamada 19 yaşındaki Cutland'ın "geniş bir çevre tarafından sevildiği" de kaydedildi.

Cambridge Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, genç üniversite öğrencisinin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Alana Cutland'ın özel bir staj programında olduğu da bildiriliyor.

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madagaskar ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ uçak düşmek

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