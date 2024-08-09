ANKET | Madalya sıralamasında 60. sıradayız! Uganda, Kuzey Kore hatta savaştaki Ukrayna'nın bile gerisinde kaldık... Siz ne düşünüyorsunuz?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. gün geride kaldı. Ülkeler başarı sıralamasını yükseltmek için çabalarken Türkiye'nin bulunduğu sıra hayli şaşırttı. Şu ana kadar zirvede 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanma başarısı gösteren ABD yer aldı. Türkiye ise maalesef toplam 5 madalya ile kendine ancak 60. sırada yer buldu. Türkiye'nin önündeki bazı ülkeler ise şu şekilde; İrlanda, Ukrayna, Özbekistan, İran, Küba, Azerbaycan, Filipinler, Endonezya, Uganda, Cezayir, Pakistan...

Olimpiyatlar madalya sıralamasında savaştaki Ukrayna, Uganda, Kuzey Kore gibi ülkelerin bile altında kalmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Kabul edilemeyecek bir rezalet Ya ne olimpiyatları önce karnımızı doyuralım Bu ülke ortamında başarı bile sayılır Abartmaya gerek yok! Yine aynı yerdeyiz Bir sonraki olimpiyatlarda toparlarız

TÜRKİYE'DEN NE BEKLENİYORDU?

Olimpiyatlar başlamadan önce Amerika merkezli bilgi, veri ve pazar ölçümleri yapan Nielsen Gracenote firması, 2024 Paris Olimpiyatları için tahminlerini açıklamıştı. Türkiye'nin Paris 2024'de 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronzla Tokyo'daki rekoru (13) aşarak toplam 14 madalya ile başarı sıralamasında 17. olacağını tahmin ediliyordu.

ŞU ANA KADARKİ SON DURUM

Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor.

Dün 58. sırada yer alan Türkiye bugün 2 sıra daha geriledi.

EN BAŞARILI OLDUĞUMUZ OLİMPİYAT TOKYO

Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı.

Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya aldı.

Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili olmuştu.

EN BAŞARILI SPORCULARIMIZ

Türkiye'nin başarılı olduğu halter dalında Milli Sporcular Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu 3’er defa altın madalya kazanan sporcular oldu. Milli güreşçiler Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı Hamza Yerlikaya 2’şer altın madalya kazandı. Milli güreşçiler Hamit Kaplan, Ahmet Ayık, Hasan Güngör, İsmail Ogan, Ahmet Kireççi, Mehmet Akif Pirim, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Hüseyin Akbaş ise bir kez altın madalya aldı. Tekvandoda Servet Tazegül, okçulukta Mete Gazoz diğer branşlarda Türkiye'ye altın madalya kazandıran isimler oldu.