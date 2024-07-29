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Madalyayı garantiledik! Atıcılıkta finale yükseldik, olimpiyat tarihinde bir ilk...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 11:37
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık milli takımımız finale yükselerek madalyayı garantiledi ve tarihte bir ilki başardı.

Madalyayı garantiledik! Atıcılıkta finale yükseldik, olimpiyat tarihinde bir ilk...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale yükseldi.

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Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

TARİHTE İLK

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Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için salı günü TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak.

REKORU EGALE ETTİK

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

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