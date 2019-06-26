Madden NFL 20 sistem gereksinimleri

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve Amerikan futbolu türünün tek oyunu olan Madden NFL serisi, bu yıl karşımıza yeni oyunu ile çıkacak. 2 Ağustos 2019 tarihinde Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarına gelecek oyunun bugün sistem gereksinimi ortaya çıktı.

Her spor oyununda olduğu gibi (NBA 2K serisi hariç) Madden NFL 20 de çok fazla donanım istemiyor. Oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için Nvidia GTX 670 ve üzeri ekran kartına sahip olmanız yeterli olacak.

Madden NFL 20 minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci (AMD): FX-4330 veya daha iyi

İşlemci (Intel): i3-4350 veya daha iyi

RAM: 8 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon RX 460 veya daha iyi

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya daha iyi

Boş alan: 48.5 GB

Madden NFL 20 önerilen sistem gereksinimi

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX-4330 veya daha iyi

İşlemci (Intel): i3-4350 veya daha iyi

RAM: 8 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x veya daha iyi

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya daha iyi

Boş alan: 48.5 GB

Elon Musk’ın attığı tweet yine ortalığı karıştırdı!

