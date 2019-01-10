'Made in Turkey'i Türkler dışında en çok onlar arıyor

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, Türkiye'de ihracatın dinamosu olarak görülen sektörlerin küresel seviyedeki algısının da yüksek olduğunu belirtti.

Aralık 2015- Kasım 2018 arasındaki internet aramalarının ortalaması alınarak yapılan araştırmada, Çin aylık 137 bin aramayla ilk sırada yer alırken, Türkiye'nin ortalaması ise 3 bin 928 olarak gerçekleşti.

Araştırmadaki en dikkat çekici sonuç, 'Made in Turkey' aramasının Türkiye ve Almanya dışında Japonya'dan gelmesi oldu.

Toplam 50 ülkedeki 'made in X' kelimelerine küresel olarak gösterilen ilgiyi inceleyen SEMrush'ın sonuçlarına göre, Türkiye Kore, Kanada gibi birçok ülkeyi geride bırakarak 17'inci sırada yer aldı.

Türkiye, otomotiv, hazır giyim ve tekstil gibi sektörlerde dünya devlerine üretimini hız kesmeden sürdürürken, dijital pazarlama platformu SEMrush, son 3 yılı baz alarak çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Sputnik'in haberine göre dijital pazarlama platformu SEMrush farklı ülkelerde üretime gösterilen ilgiyi gösteren araştırmasına göre, 'Made in Turkey' ibaresine en fazla ilgi Türkiye ve Almanya dışında Japonya'dan oldu.

Zeidan, sözlerine şöyle devam etti: "Araştırmanın sonuçları bize Türkiye'nin kendi ürünlerine de gösterdiği sadakati ortaya koydu. 'Made in Turkey' ibaresine en fazla ilgi Türkiye ve Almanya'dan olurken, onu Japonya izliyor. Bu da son dönemde Japonların Türk mallarına özel ilgisini gösteriyor. İhracatçıların bu verileri dikkate alarak, potansiyel fırsatları değerlendirebileceğini düşünüyoruz" dedi.

İHRACATIN YILDIZI OTOMOTİV

Türkiye ihracatının zirvesinde aralıksız olarak 12 yıldır otomotiv sektörü yer alıyor. Zira, 2017 yılında ihracatın 28,5 milyar doları otomotivden sağlandı.

Hazır Giyim ve Tekstil de ihracatta çok önemli yer tutan bir diğer sektör. 1980'lı yıllardan itibaren tekstil ve hazır giyim sektörüne yapılan yatırımlar sonucunda büyümesine devam ediyor.

2014 yılı itibarıyla Türk hazır giyim ve tekstil sektörü dünya genelindeki yüzde 3.4'lük payıyla dünyanın en büyük 8'inci hazır giyim ihracatçısı konumunda.

2017 yılında Türk hazır giyim ve tekstil sektörü toplam 12.5 milyar dolarlık ihracata imza attı.

