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Maden suyu ve soda arasındaki fark nedir? Bu yanılgıya düşmeyin!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Mideyi rahatlatma özelliğine sahip maden suyu ve soda arasında bir fark var mıdır, hangisi daha sağlıklıdır? Markette, bakkalda satın alırken sizin de aklınız karışıyorsa Dr. Fevzi Özgönül'ün sözlerine kulak verebilirsiniz.

Maden suyu ve soda arasındaki fark nedir? Bu yanılgıya düşmeyin!

Dr. Fevzi Özgönül, “Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir, ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur” dedi. Toplumumuzda belki de birçok insanın maden suyu ve sodanın isim farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşündüğünü dile getiren Dr. Fevzi Özgönül, “İlk bilmemiz gereken, maden suyunun ne olduğudur. Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafamızı karıştırıyor” dedi.

Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir. Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulundurur. İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve bikarbonat eklendiğinde soda yapılmış olur. Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur. Dolayısıyla tüketilmesi önerilen doğal maden sularıdır ve sodayla maden suyunu ayırt edebilmek için ürünün üzerindeki etiketi okuyup karar vermek çok önemlidir.

MADEN SUYU MU, SODA MI?

Düzenli maden suyu içiyorsak abartmadan günde 1 litreyi geçmeyecek şekilde tüketmekte yarar vardır. Yemekle birlikte aldığımızda hem mineralli sudan hem besinlerden mineral emilimini kolaylaştırıyor. Bu nedenle yemek sırasında içecek olarak tercih edilebilecek bir alternatiftir. Fakat maden suyu diye satılan soda içerdiği fazla bikarbonat neden ile yemek sırasında ve hemen sonrası içildiğinde mide asit dengesini bozarak sindirimi geciktirebilir.

Bazı maden sularında sodyum miktarı yüksek olabilir. Eğer tansiyon yüksekliği şikayetiniz varsa bu maden sularından tüketmemeniz önerilir. Sodyum miktarının yüksek olup olmadığını etiketinden kontrol edebilirsiniz. Gerçek maden suyunun bilinen bir zararı yoktur fakat ülkemizde maden suyu adı altında satılan sodanın içerisine katılan doğal olmayan aromalar, tatlandırıcılar ve aşırı bikarbonat içeriği nedeni ile zararı görülebilmektedir.

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