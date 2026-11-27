Maden suyunun içindeki karbondioksit gazı, şişe kapalıyken yüksek basınç altında sıvıda çözünmüş halde bulunuyor. Şişenin kapağı açıldığında basınç aniden düşüyor ve karbondioksit gazı sudan ayrılarak havaya karışmaya başlıyor.

İçecek bardağa döküldüğünde ise bu süreç daha da hızlanabilir. Özellikle bardağın yüzeyindeki gözle görülmeyen çizikler, küçük pürüzler ve mikroskobik parçacıklar, karbondioksit kabarcıklarının oluşması için uygun noktalar oluşturuyor. Bu noktalarda gaz kabarcıkları meydana geliyor ve yüzeye çıkarak havaya karışıyor.

BARDAĞIN ŞEKLİ VE TEMİZLİĞİ GAZIN KAÇIŞINI ETKİLİYOR

Maden suyunun gazını ne kadar süre koruyacağı yalnızca içeceğin kendisine bağlı değil. Kullanılan bardağın şekli ve temizliği de bu süreçte önemli rol oynuyor.

Geniş ağızlı bardaklar, içeceğin hava ile temas eden yüzeyini artırarak gaz kaybını hızlandırabilir. Uzun ve dar bardaklar ise genellikle karbonatlaşmanın daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

Bunun yanı sıra bardaktaki çizikler, deterjan kalıntıları ve mikroskobik birikintiler de kabarcık oluşumunu artırabilir. Bu nedenle maden suyunun gazını daha uzun süre muhafaza etmesi için temiz, kalıntı bırakılmamış ve mümkünse soğutulmuş bir bardak kullanılması önerilir.

SICAKLIK YÜKSELDİKÇE MADEN SUYUNUN GAZI DAHA HIZLI KAÇIYOR

Maden suyunun gazını kaybetmesindeki en önemli etkenlerden biri de sıcaklık. Soğuk su, karbondioksiti sıcak suya kıyasla daha iyi tutabilir. Bu nedenle buzdolabında soğutulmuş maden suyu, oda sıcaklığındaki maden suyuna göre gazını daha uzun süre koruyabilir.

İçeceğin bardağa hızlı ve sert şekilde dökülmesi de gaz kaybını artıran faktörler arasında yer alıyor. Dökme sırasında oluşan çalkalanma ve türbülans, karbondioksitin sıvıdan ayrılmasını kolaylaştırıyor.

MADEN SUYUNUN GAZINI KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Maden suyunun kabarcıklı yapısını ve ferahlatıcı özelliğini daha uzun süre korumak için bazı basit noktalara dikkat etmek gerekiyor: