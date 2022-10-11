Madenî eş anlamlısı nedir? Madenînin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk-Arap toplumları arasında kültür benzerliği, sosyal ve siyasi etmenler, bu toplumların etkileşimlerine güçlü bir ivme kazandırmıştır. Türk toplumlarının zaten var olan Arapçaya ilgisi, bu etkileşimlerle daha da artmış ve Türkçeye bu dilden birçok sözcüğün girmesini beraberinde getirmiştir. Türk toplumlarının çoğunluk dini inancı, kutsal kitaplarının dilinin Arapça olması ve farklı dini kaynakların da bu dille yazılmış olması Arapçayla olan etkileşimi arttırmıştır. Özellikle medreselerde Arapça dil eğitiminin de başlamasıyla Arapçanın dillerine yerleşmesi kaçınılmazdır.

Arapça ve Türkçe arasında güçlenen dil iletişimi, Türkçenin söz varlığında anlamsal karşılığı bulunmayan kelimeleri ödünçlemesine yol açmıştır. Dile giren yabancı kökenli kelimeler zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelmiştir. Madenî kelimesi maden kökünün nispet eki almasıyla oluşan bir kelimedir. Bu ek geldiği isimleri sıfat yapmakla görevlidir. Madenînin yalın hâli maden ise Arapça “ˁdn” kökünden gelen “maˁdin” sözcüğünden dilimize alıntıdır.

Madenî eş anlamlısı nedir?

Türkçede eş anlamlı kelimeler birbirlerinin aynı veya benzer anlamlarını taşırlar. Kullanıldıkları cümlelerde de bu ilişkiyi taşırlar. Türkçede tam anlamıyla bir eş anlamlılıktan söz edilmez. Aynı zamanda her kelimenin de eş anlamlısı bulunmayabilir. Bu durum özellikle yabancı kökenli kelimelerde daha ihtimaldir. Dilin anlamsal olarak ihtiyaç duyduğu kelimeleri haznesine katması ve anlamsal olarak karşılığının bulunmamasına rastlanabilir.

Madenî kelimesi "madenle ilgili, metalik" anlamına gelir. Madenînin eş anlamlısı olan kelimeler de bu anlamları büyük ölçüde taşır. Madenî kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde listelenebilir:

Madensel

Metalik

Madenînin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Madenî kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler madenînin taşıdığı anlamı tam anlamıyla karşılamayabilir. Bu anlam karşılığının kavranabilir olması için örnek cümleler incelenebilir:

Aldığı bileklik metalik duruyordu.

İncelemeden önce madensel durduğunu söylemişti.

Anlatmak istediği metalik bir renk olduğu için zorlandı.

Tüm madensel takılarını aynı kutuya kaldırdı.

Yeni bilgisayarının madensel bir rengi vardı.

Metalik kül tablası o kadar doluydu ki bir saat içerisinde bu kadar sigara içmesine şaşırmıştım.

Metalik eşyaları dedektörde ötünce görevliler onu durdurmuştu.



