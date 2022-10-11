EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Madenî eş anlamlısı nedir? Madenînin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Madenî eş anlamlısı nedir? Madenînin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

11.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, farklı dillerle derin etkileşimleri bulunan ve bu sebeple kelime haznesi oldukça zengin bir dildir. Türkçe tarih boyunca etkileşim içinde olduğu toplumların dilinden sözcük almış veya vermiştir. Bu yüzden Türkçenin söz varlığında fazlaca yabancı kökenli kelimeye rastlamak mümkündür. Madenî kelimesi de dilimize Arapçadan girmiş kelimeler arasındadır. Peki, madenî kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Madenî eş anlamlısı nedir? Madenînin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk-Arap toplumları arasında kültür benzerliği, sosyal ve siyasi etmenler, bu toplumların etkileşimlerine güçlü bir ivme kazandırmıştır. Türk toplumlarının zaten var olan Arapçaya ilgisi, bu etkileşimlerle daha da artmış ve Türkçeye bu dilden birçok sözcüğün girmesini beraberinde getirmiştir. Türk toplumlarının çoğunluk dini inancı, kutsal kitaplarının dilinin Arapça olması ve farklı dini kaynakların da bu dille yazılmış olması Arapçayla olan etkileşimi arttırmıştır. Özellikle medreselerde Arapça dil eğitiminin de başlamasıyla Arapçanın dillerine yerleşmesi kaçınılmazdır.

Arapça ve Türkçe arasında güçlenen dil iletişimi, Türkçenin söz varlığında anlamsal karşılığı bulunmayan kelimeleri ödünçlemesine yol açmıştır. Dile giren yabancı kökenli kelimeler zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelmiştir. Madenî kelimesi maden kökünün nispet eki almasıyla oluşan bir kelimedir. Bu ek geldiği isimleri sıfat yapmakla görevlidir. Madenînin yalın hâli maden ise Arapça “ˁdn” kökünden gelen “maˁdin” sözcüğünden dilimize alıntıdır.

Altın eş anlamlısı nedir? Altı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAltın eş anlamlısı nedir? Altı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Madenî eş anlamlısı nedir?

Türkçede eş anlamlı kelimeler birbirlerinin aynı veya benzer anlamlarını taşırlar. Kullanıldıkları cümlelerde de bu ilişkiyi taşırlar. Türkçede tam anlamıyla bir eş anlamlılıktan söz edilmez. Aynı zamanda her kelimenin de eş anlamlısı bulunmayabilir. Bu durum özellikle yabancı kökenli kelimelerde daha ihtimaldir. Dilin anlamsal olarak ihtiyaç duyduğu kelimeleri haznesine katması ve anlamsal olarak karşılığının bulunmamasına rastlanabilir.

Madenî kelimesi "madenle ilgili, metalik" anlamına gelir. Madenînin eş anlamlısı olan kelimeler de bu anlamları büyük ölçüde taşır. Madenî kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde listelenebilir:

  • Madensel
  • Metalik
Hassas eş anlamlısı nedir? Hassas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHassas eş anlamlısı nedir? Hassas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Madenînin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Madenî kelimesinin eş anlamı olan bu kelimeler madenînin taşıdığı anlamı tam anlamıyla karşılamayabilir. Bu anlam karşılığının kavranabilir olması için örnek cümleler incelenebilir:

  • Aldığı bileklik metalik duruyordu.
  • İncelemeden önce madensel durduğunu söylemişti.
  • Anlatmak istediği metalik bir renk olduğu için zorlandı.
  • Tüm madensel takılarını aynı kutuya kaldırdı.
  • Yeni bilgisayarının madensel bir rengi vardı.
  • Metalik kül tablası o kadar doluydu ki bir saat içerisinde bu kadar sigara içmesine şaşırmıştım.
  • Metalik eşyaları dedektörde ötünce görevliler onu durdurmuştu.
İkaz eş anlamlısı nedir? İkaz kelimesinin eş anlamlıları ile cümle örnekleriİkaz eş anlamlısı nedir? İkaz kelimesinin eş anlamlıları ile cümle örnekleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman?
Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün?

Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?

İlginizi Çekebilir

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.