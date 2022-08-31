Hassas eş anlamlısı nedir? Hassas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hassas kelimesi, eski zamanlardan bugünlere dek korunan bir yabancı kelimedir. Etimolojisine baktığımızda, hassas kelimesi Arapça "ḥss" kökünden gelir. “Hisseden, duyarlı” anlamına gelen ḥassās kelimesinden evrilmiştir. Dilimize 1400'lü yıllarda giren hassas kelimesi günümüzde de hâlâ kullanılıyor. Zaman içerisinde aynı anlama gelen başka kelimelerin de türediğini görürüz.

Hassas ne demek?

Hassas sözcüğünün aynı zamanda anlamı bakımından da çeşitli karşılıkları vardır. TDK'ye göre hassas kelimesinin anlamı:

Duyum ve duyguları algılayan, duyarlı

Çabuk etkilenen

En küçük değerleri, incelikleri dahi algılayabilen

Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet).

Hassas kelimesini içinde bulunan cümle örnekleri:

Annesi küçük kızın doktoruna nelere hassaslığı olduğunu anlattı.

Doktor, hastanın hassas noktalarını tespit etmeye çalışıyordu.

Bu konu benim hassas noktam olduğu için dikkatli konuşman yararına olur.

İnsan en çok ağladığı zaman hassaslaşır.

Hassas kelimesinin eş anlamı nedir?

Hassas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Alıngan

Arıtılmış

Duyarlı

Duygulu, duygun

Rafine

Hassasın eş anlamlıları ile örnek cümleler

O kadar alıngandı ki en küçük eleştiriye bile gelemezdi.

Hayvan haklarına karşı oldukça duyarlı biriydi.

Konuşmacı, duygulu konuşmasıyla herkesin yüreğine dokundu.

Duygun hâlleriyle bizleri zorluyordu.



