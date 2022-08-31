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Hassas eş anlamlısı nedir? Hassas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapça, en çok etkileşime girdiğimiz dillerden birisidir. Hassas kelimesi de dilimize, Arapçadan geçmiştir. Çok uzun zamandır dilimizde olan hassas kelimesiyle, aynı anlamı taşıyan kelimeler de zamanla türetilmiştir. Peki, hassasın eş anlamlısı nedir?

Hassas eş anlamlısı nedir? Hassas kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hassas kelimesi, eski zamanlardan bugünlere dek korunan bir yabancı kelimedir. Etimolojisine baktığımızda, hassas kelimesi Arapça "ḥss" kökünden gelir. “Hisseden, duyarlı” anlamına gelen ḥassās kelimesinden evrilmiştir. Dilimize 1400'lü yıllarda giren hassas kelimesi günümüzde de hâlâ kullanılıyor. Zaman içerisinde aynı anlama gelen başka kelimelerin de türediğini görürüz.

Hassas ne demek?

Hassas sözcüğünün aynı zamanda anlamı bakımından da çeşitli karşılıkları vardır. TDK'ye göre hassas kelimesinin anlamı:

  • Duyum ve duyguları algılayan, duyarlı
  • Çabuk etkilenen
  • En küçük değerleri, incelikleri dahi algılayabilen
  • Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet).

Hassas kelimesini içinde bulunan cümle örnekleri:

  • Annesi küçük kızın doktoruna nelere hassaslığı olduğunu anlattı.
  • Doktor, hastanın hassas noktalarını tespit etmeye çalışıyordu.
  • Bu konu benim hassas noktam olduğu için dikkatli konuşman yararına olur.
  • İnsan en çok ağladığı zaman hassaslaşır.
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Hassas kelimesinin eş anlamı nedir?

Hassas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Alıngan
  • Arıtılmış
  • Duyarlı
  • Duygulu, duygun
  • Rafine
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Hassasın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • O kadar alıngandı ki en küçük eleştiriye bile gelemezdi.
  • Hayvan haklarına karşı oldukça duyarlı biriydi.
  • Konuşmacı, duygulu konuşmasıyla herkesin yüreğine dokundu.
  • Duygun hâlleriyle bizleri zorluyordu.
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