Madonna 64. yaşını kadın arkadaşlarıyla samimi şekilde kutladı

yaşını Sicilya'da kutlayan dünyaca ünlü isim Madonna, çılgın partisinden anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Instagram'da yayınlanan bir videoda yere kadar uzanan Dolce & Gabbana elbisesiyle poz veren Madonna, "Bugün benim doğum günüm haftam" notunu düştü.

Doğum günü eğlencesinde iki kadın arkadaşıyla eğlenmeye giden yıldız isim, kadınlarla öpüşürken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.



Gerçek parti sadece yetişkinlere yönelik olsa da, Madonna ayrıca şarap ve geleneksel İtalyan yemekleri ile dolu bir açık hava akşam yemeği ile de yeni yaşını kutladı.





