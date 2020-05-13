Madonna'nın ayna selfie'si olay oldu! Kalçaları yine gündemde

Bir döneme damgasını vuran ve 80'li yıllardan bu yana müzik endüstrisinde olan Madonna yine gündem oldu. Ünlü şarkıcının geçen yıl sahne aldığı bir mekanda çekilen video görüntüleri gündem olmuş ve poposuna implant yaptırdığı iddia edilmişti.

Ne var ki ünlü şarkıcı hiçbir açıklama yapmamıştı, hala daha yapmamakta ısrarcı.

Madonna dün akşam da Instagram hesabındın kalçalarını gösterdiği bir selfie paylaşınca, ilk etapta herkes ünlü ismin itiraf ettiğini düşündü ama 61 yaşındaki şarkıcı yakında ‘rejeneratif’ tedavisi göreceğini söyledi. (Rejeneratif tıpta, bir bölgedeki normal işlevi geri yüklemek veya kurmak için insan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirme veya “rejenere etme” işlemidir.)

Bu tedaviyi görme amacı ise geçen yıl geçirdiği diz rahatsızlığı. Madonna Madame X Dünya Turu’nda dizinden rahatsızlanmış, cerrahi müdahale görmüştü… Şimdi de dizindeki kıkırdakları rejenere olacak…

