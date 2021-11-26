Madonna'nın müstehcen pozlarını Instagram kaldırdı!

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, kişisel Instagram hesabından yayınladığı yatak odası pozlarıyla hayranlarından tepki çekti.

63 yaşındaki Amerikalı yıldız, aralarında kalçasını ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan görsellerin de yer aldığı paylaşımıyla, takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Madonna hayranları, ünlü şarkıcının gündeme gelmek için bu tarz fotoğraflara ihtiyacı olmadığını içeren mesajlar yazdı. Bir takipçisi, “Neden Madonna?” yazarken; bir başkası, “Bize poponu göstermeyi bırak. Yeter artık! Çok bayağı görünüyorsun” dedi.

INSTAGRAM KALDIRDI

Meme uçlarını paylaştığı fotoğraflara şikayet yağarken Instagram da harekete geçti. Madonna'nın pozları Instagram tarafından kısa süre sonra kaldırıldı. Madonna Instagram'ın bu kararıyla çileden çıktı. Meme ucuna emoji koyarak yeniden fotoğrafları paylaşan Madonna paylaşımında şunları yazdı:

"Instagram'ın herhangi bir uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum. Bunu yapmalarının nedeni meme ucumun küçük bir kısmının açıkta kalmasıydı. Bir kadının vücudunun meme ucu hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor.

Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası buymuş gibi. Bebeği besleyen meme ucu! Bir erkeğin meme ucu erotik olarak deneyimlenemez mi? Peki ya hiçbir yerde sansürlenmeyen bir kadının k..ına ne demeli? Kırk yıllık sansürle, cinsiyetçilikle, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığıyla akıl sağlığımı korumayı başardığım için teşekkür ederim."

