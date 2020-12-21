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Madonna yara izini gösterdi

21.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Madonna yara izini gösterdi

Madonna bacağındaki yara izini paylaştı. Bikinisiyle aynada çekilen karesini yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna sosyal medyada gündem oldu.

Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Üzerindeki bikinisiyle ayna karşısına geçen Madonna, sol bacağının üst kısmında iyileşmekte olan yara izini sergiledi.

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Şarkıcı, üzerinde şeffaf bir bandaj olan yara izini "iyileşme" ve "güzel yara izi" etiketleriyle birlikte sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

62 yaşındaki Madonna'nın gönderisi takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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