Madonna yara izini gösterdi

Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Üzerindeki bikinisiyle ayna karşısına geçen Madonna, sol bacağının üst kısmında iyileşmekte olan yara izini sergiledi.

Şarkıcı, üzerinde şeffaf bir bandaj olan yara izini "iyileşme" ve "güzel yara izi" etiketleriyle birlikte sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

62 yaşındaki Madonna'nın gönderisi takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



