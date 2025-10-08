Mynet Trend

Madrid’de bina çöktü: 4 ölü, 3 yaralı

İSPANYA'nın başkenti Madrid'de bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de restore edilen 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayda yaşamını yitirenlerin Ekvador, Mali ve Gine kökenli üç inşaat işçisi ile projede görevli bir mimar olduğunu aktardı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, binanın otel olarak yeniden düzenlendiğini ve restorasyonun yasal izinlerle yürütüldüğünü ve olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İspanya
