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Mafya, Lionel Messi'nin peşinde! Eşinin ailesinin dükkanına ateş açtılar! Bırakılan not korkuttu...

02.03.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan ve FIFA The Best ödülünün sahibi olan Lionel Messi, ülkesinden büyük bir tehdit aldı. Arjantin basını, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de forma giyen Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait olan markete 14 el ateş edildiğini ve bir not bırakıldığını yazdı.

Mafya, Lionel Messi'nin peşinde! Eşinin ailesinin dükkanına ateş açtılar! Bırakılan not korkuttu...

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de top koşturan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından FIFA The Best ödülünün de sahibi olmuştu. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesinden oldukça korkutucu bir tehditle karşı karşıya kaldı.

MARKETE ATEŞ AÇILDI

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Arjantin basınının haberine göre Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait olan markete ateş açıldı.

TAM 14 EL ATEŞ EDİLDİ

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Haberde Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde Messi'nin kayınpederinin dükkanının kurşunlandığı ve 14 el ateş edildiği ifade edildi.

"SENİ BEKLİYORUZ"

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Sabaha karşı saat 03.00 sularında yaşanan olayda silahlı iki kişinin markete gelip ateş ettikten sonra "Seni bekliyoruz Messi" ifadelerinin yer aldığı bir not bıraktı.

SALDIRIYI MAFYA MI GERÇEKLEŞTİRDİ?

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Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni; saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadıklarını dile getirirken, Arjantin basınında mafyanın Messi'nin peşine düştüğü kaydedildi.

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