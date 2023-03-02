Mafya, Lionel Messi'nin peşinde! Eşinin ailesinin dükkanına ateş açtılar! Bırakılan not korkuttu...

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de top koşturan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından FIFA The Best ödülünün de sahibi olmuştu. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesinden oldukça korkutucu bir tehditle karşı karşıya kaldı.
Arjantin basınının haberine göre Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait olan markete ateş açıldı.
Haberde Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde Messi'nin kayınpederinin dükkanının kurşunlandığı ve 14 el ateş edildiği ifade edildi.
Sabaha karşı saat 03.00 sularında yaşanan olayda silahlı iki kişinin markete gelip ateş ettikten sonra "Seni bekliyoruz Messi" ifadelerinin yer aldığı bir not bıraktı.
Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni; saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadıklarını dile getirirken, Arjantin basınında mafyanın Messi'nin peşine düştüğü kaydedildi.