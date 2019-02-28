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Magandaların ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada!

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

İstanbul'daki D-100 karayolu Cevizlibağ İncirli istikametinde bu sabah kaydedilen görüntüler 'pes' dedirtti. Bir trafik magandası ambulansa yol vermemek için ambulansın önüne geçip şerit değiştirmesine engel olmaya çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarfediyor. Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul ambulans

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