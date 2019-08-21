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Mağaradan kurtarılan TV ekibinin içeride yaşadıkları kameraya yansıdı

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GÜNDEM  | 21.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da program için indikleri mağarada mahsur kalan ve 6 saatlik çalışma ile kurtarılan 5 kişilik TV ekibinin kamerasına hem içeride yaşadıkları zorluklar hem de mağaranın güzelliği yansıdı. Yaklaşık 160 metre aşağı inen ve yukarı çıkarken zorlanan ekipten Metin Erol’un görüntülerde ‘150 – 160 metre kadar indik, ne akıl hakikaten bilmiyorum’ ifadeleri ise dikkat çekti.

Dün Kanal 23 televizyonunun genel yayın yönetmeni ve "Doğa İçin Keşfet" programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Elazığ’ın Keban ilçesi sınırlarında bulunan Damla Taş Mağarası’na girdi. Yaklaşık 200 metre derinliğe ve 10 bin metrekarelik alana sahip mağaradan 2 saat geçmesine rağmen geri dönen olmayınca yukarıda bekleyen görevliler, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bildirdi. UMKE’den bir görevli, ip ve oksijen tüpüyle mağaraya indi. Aşağı inen görevli, bir süre sonra Erol ve beraberindeki dağcılara ulaştı. Erol ve beraberindekiler 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

MAĞARANIN İÇİNDE YAŞANANLAR EKİBİN KAMERASINA YANSIDI

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde yukarı çıkarılan TV ekibinin kamerasına ise içeride yaşananlar yansıdı. Sorunsuz bir şekilde güzelliği ve içerisindeki sarkıtlarıyla dikkat çeken mağaraya inen ekibin dönüş yolunda yaşadığı zorluklar dikkat çekti. Yaklaşık 160 metre aşağı inen ve yukarı çıkarken zorlanan ekipten Metin Erol’un kayması sonucu tehlike atlattığı da öğrenildi. Bir süre yukarı tırmanan ekibin başarılı olamayınca kurtarma ekiplerini beklediği anların yer aldığı görüntülerde, karşılıklı konuşmalarla kendilerini sakinleştirmeleri de dikkat çekti. (İHA)

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Elazığ mağarada mahsur kalan tv ekibi

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