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Mağaza açılışında indirime girecek Huawei ürünleri

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TEKNOLOJİ  | 05.04.2019 07:56 | Son Güncelleme

Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro, Huawei Watch GT ve MateBook X Pro gibi ürünler kaçırılmayacak fırsatlar ile sizleri bekliyor.

Mağaza açılışında indirime girecek Huawei ürünleri

Huawei’nin, İstanbul’da açacağı yeni mağaza için büyük indirim yapacağını geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Bugün ise indirime girecek Huawei ürünleri açıklandı. İndirime girecek Huawei ürünleri arasında; Mate 20 Pro, P20 Pro, Mate 20 Lite, Macbook katili MacBook X Pro ve Watch GT modelleri yer alıyor.

Biz de sizler için Huawei’nin mağaza açılışına özel uygulayacağı indirimler ile fiyatı düşecek olan ürünleri bir araya getirdik. Bakalım bu indirimlerden hangisi hoşunuza gidecek? Son olarak bu indirimlerin 6-7 Nisan 2019 tarihleri arasında olacağını belirtelim.

İndirime girecek Huawei ürünleri!

-Huawei Mate 20 Pro – 5.200 TL
-Huawei P20 Pro – 4.000 TL
-Huawei Mate 20 Lite – 2.080 TL
-Huawei P Smart 2019 – 1.520 TL
-Huawei P20 Lite – 1.840 TL
-Huawei Y7 2019 – 1.360 TL
-Huawei Y6 2019 – 1.199 TL
-Huawei MateBook X Pro – 9.920 TL
-Huawei MateBook 13 – 4.400 TL
-Huawei MateBook X – 3.680 TL
-Huawei Watch GT Active – 880 TL
-Huawei Watch GT Classic – 1.040 TL
-Huawei T5 10 – 840 TL

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huawei indirimdeki telefonlar

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