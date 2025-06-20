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1 ayda 9 kilo verdi! Şarkıcı Seçil Gür'ün yumurtalığı alındı

Bir dönem ünlü popçu Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Seçil Gür yaşadığı sağlık sorunlarını paylaştı. Gür sağlık sorunu yüzünden 1 ayda 9 kilo verdi.

1 ayda 9 kilo verdi! Şarkıcı Seçil Gür'ün yumurtalığı alındı
Kubra Akalın

Serdar Ortaç ile 2012 yılında ayrılan Seçil Gür şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.
Şarkıcı, yumurtalıklarında oluşan apse nedeniyle operasyon geçirdi.

Zor günler geçiren Seçil Gür, ameliyattan haftalar sonra ayağa kalktı ve sürece dair yaşadıklarını anlattı.

Seçil Gür, "Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" dedi.

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Daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu belirten bir paylaşım yapan Gür, "7 kilo yüzden vermiş olabilir miyim?" dedi. Gür'ün karnındaki ameliyat izi dikkat çekti.

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KANSERLE MÜCADELE ETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Seçil Gür bundan 13 yıl önce rahim ağzı kanseri ile mücadele etmişti. O dönem yaşadıklarını anlatan Gür "Ameliyatım 10,5 saat sürdü, lenflerim alındı. 2 yıl sonra bir ameliyat daha aynı yerden 25 cm karnım boydan boya… Nasıldın ne hissetin diye sorarsanız ‘hiç’ dedim. ‘3 yaşındaki çocuk lösemi oluyor. Allah ne yazdıysa o olacak Seçil…’ dedim içimden… Bizler şanslıydık belki ama bize göre şanssız dediklerimiz yaradana kavuştu. Şer ve hayırı yalnızca Allah bilir. Daha sonra annemin rahim ve yumurtalığı alındı. Benimde sağlık durumum gayet iyi. Bugünümeze şükürler olsun" demişti.

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Seçil Gür
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