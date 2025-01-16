10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz Barcelona'dan ev aldı! Değeri dudak uçuklattı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz bir süredir eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Ünlü isim şimdi de başka bir konu ile gündeme geldi. Barcelona'da hayranları tarafından görüntülenen Cem Yılmaz'ın buradan ev aldığı ortaya çıktı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Gazete Magazin'den Hüseyin Altun'ın haberine göre ünlü komedyenin Barcelona'nın Eixample bölgığı iddia edildiesinden tam tamına 80 milyon değerinde bir ev satın ald.