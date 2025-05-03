10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Zeynep Beşerler aradığı mutluluğu sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde 'Melek Serter' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zeynep Beşerler evlendikten sonra kariyerine ara vermiş ve ekranlarda görünmemişti.
2013'te Emir İçgören'le nikah masasına oturan Zeynep Beşerler 2016 yılında oğulları Kerem'i kucağına almıştı. Ünlü çift 10 yıllık evliliklerini 2024'ün Nisan ayında sürpriz bir şekilde tek celsede sonlandırmıştı.
İkilinin evliliği ihanet nedeniyle sona erdiği, Emir İçgören'in, Zeynep Beşerler'i tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı iddia edilmişti.
İhanet ile sarsıldığı öğrenilen Zeynep Beşerler aradığı mutluluğu sonunda buldu. Beşerler'in Nedim Yücel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Nedim Yücel, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ın ve Türkiye millî basketbol takımının genel menajerlik görevini üstleniyor.
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