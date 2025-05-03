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10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Zeynep Beşerler aradığı mutluluğu sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Melek Serter' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Beşerler geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Beşerler, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Ünlü ismin sevgilisi bakın kimmiş...

10 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Zeynep Beşerler aradığı mutluluğu sonunda buldu! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde 'Melek Serter' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zeynep Beşerler evlendikten sonra kariyerine ara vermiş ve ekranlarda görünmemişti.

2013'te Emir İçgören'le nikah masasına oturan Zeynep Beşerler 2016 yılında oğulları Kerem'i kucağına almıştı. Ünlü çift 10 yıllık evliliklerini 2024'ün Nisan ayında sürpriz bir şekilde tek celsede sonlandırmıştı.

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İkilinin evliliği ihanet nedeniyle sona erdiği, Emir İçgören'in, Zeynep Beşerler'i tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı iddia edilmişti.

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ARADIĞI AŞKI BULDU

İhanet ile sarsıldığı öğrenilen Zeynep Beşerler aradığı mutluluğu sonunda buldu. Beşerler'in Nedim Yücel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ

Nedim Yücel, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ın ve Türkiye millî basketbol takımının genel menajerlik görevini üstleniyor.

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Zeynep Beşerler
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