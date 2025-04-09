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11 bin TL'ye oturuyordu... Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Boğaz'ın yanı başındaki evi için ödeyeceği kira belli oldu! Hakkaniyet indirimi yapıldı

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine ödediği kira herkesi şaşırtmıştı. Tanyolaç'ın ev sahibi 11 bin TL'lik kiraya itiraz etmiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı. Feraye Tanyolaç'ın yeni kirası belli oldu. Mahkeme kararını açıkladı.

11 bin TL'ye oturuyordu... Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Boğaz'ın yanı başındaki evi için ödeyeceği kira belli oldu! Hakkaniyet indirimi yapıldı
Öznur Yaslı İkier

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin TL kira bedeli ile oturuyordu. Duyanların şaşıp kaldığı bu kira bedeli yüzünden ünlü isim ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde dava açmıştı. Davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar vermişti.

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YENİ KİRASI BELLİ OLDU

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası mahkeme kararı ile yüzde 600 zamlanarak, 67 bin 500 lira oldu.

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HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILDI

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi heyetinin yaptığı 75 bin liralık tespite karşın, Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yaptı.

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Kararda, Tanyolaç'tan bu kiranın 2023 Ocak ayından itibaren alınmasına da hükmetmişti. Mahkeme, gerekçeli kararının yazımını da tamamladı. Gerekçeli kararda, verilen bu kararın istinaf yolunun açık olduğu da hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaya Çilingiroğlu feraye tanyolaç
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