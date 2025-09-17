14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Yasemin Ergene boşanma sonrası soluğu bakın nerede aldı

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz günlerde evliliklerini noktaladıklarını duyurmuştu. 14 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran çiftin ayrılığı uzun süre konuşuldu.
Boşanmanın ardından Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına tatile çıktı.
Yasemin Ergene, tatil rotasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Yasemin Ergene, Çekya’nın başkenti Prag sokaklarında verdiği pozları peş peşe yayınladı.
Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
