MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Yasemin Ergene boşanma sonrası soluğu bakın nerede aldı

Yasemin Ergene, Temmuz 2011'de nikah masasına oturduğu, kızlarının babası, iş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini 3 Eylül'de tek celsede sonlandırdı. Kızlık soyadını yeniden kullanmaya başlayan Yasemin Ergene boşanma sonrası bakın nereye gitti.

14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Yasemin Ergene boşanma sonrası soluğu bakın nerede aldı
Öznur Yaslı İkier

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz günlerde evliliklerini noktaladıklarını duyurmuştu. 14 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran çiftin ayrılığı uzun süre konuşuldu.

Boşanmanın ardından Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına tatile çıktı.

14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Yasemin Ergene boşanma sonrası soluğu bakın nerede aldı 1

Yasemin Ergene, tatil rotasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Yasemin Ergene boşanma sonrası soluğu bakın nerede aldı 2

Yasemin Ergene, Çekya’nın başkenti Prag sokaklarında verdiği pozları peş peşe yayınladı.

14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Yasemin Ergene boşanma sonrası soluğu bakın nerede aldı 3

Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

14 yıllık evliliği tek celsede bitti! Yasemin Ergene boşanma sonrası soluğu bakın nerede aldı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Hastalığa yakalandı huzurevinde yaşıyor Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Hastalığa yakalandı huzurevinde yaşıyor
Diziden ayrıldı, tatile doymadı! Fiziğini sergilediDiziden ayrıldı, tatile doymadı! Fiziğini sergiledi

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.