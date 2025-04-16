15 yaş küçük sevgilisine sessiz sedasız nikah kıymıştı! Berdan Mardini balayı için bakın nereyi seçti

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini'nin genç sevgilisi ile arasındaki yaş farkı birçok tepki çekmişti.

Genç sevgilisi ile her fırsatta aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü türkücü iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay'a geçtiğimiz günlerde nikah kıydı.

Sürpriz nikahın yankıları devam ederken Berdan Mardini'nin balayı için nereyi seçtiği ortaya çıktı.

Önceki gün İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer ile bir araya gelen Mardini'nin balayına memleketi Mardin'e gideceği öğrenildi. Mardini, nikah sonrası yaptığı açıklamada 'Mayısta Mardin'e gül hasadına gideceğiz' ifadelerini kullandı.

FABRİKA KURMUŞTU

Berdan Mardini, 2018 yılında ticarete atılarak Mardin'de gül fabrikası kurmuştu.