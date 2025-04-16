MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

15 yaş küçük sevgilisine sessiz sedasız nikah kıymıştı! Berdan Mardini balayı için bakın nereyi seçti

Renkli giyim tarzı, kendine has tavırları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini son olarak kendisinden 15 yaş küçük sevgilisine sessiz sedasız kıydığı nikah ile gündemdeydi. Sosyal medya üzerinden sürpriz nikahın karelerini yayınlayan Berdan Mardini balayı için bakın nereyi seçmiş...

15 yaş küçük sevgilisine sessiz sedasız nikah kıymıştı! Berdan Mardini balayı için bakın nereyi seçti
Öznur Yaslı İkier

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini'nin genç sevgilisi ile arasındaki yaş farkı birçok tepki çekmişti.

Genç sevgilisi ile her fırsatta aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü türkücü iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay'a geçtiğimiz günlerde nikah kıydı.

mardini

Sürpriz nikahın yankıları devam ederken Berdan Mardini'nin balayı için nereyi seçtiği ortaya çıktı.

MARDİNİ 2

Önceki gün İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer ile bir araya gelen Mardini'nin balayına memleketi Mardin'e gideceği öğrenildi. Mardini, nikah sonrası yaptığı açıklamada 'Mayısta Mardin'e gül hasadına gideceğiz' ifadelerini kullandı.

FABRİKA KURMUŞTU

Berdan Mardini, 2018 yılında ticarete atılarak Mardin'de gül fabrikası kurmuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürekler ağza geldi! Sağlık ekipleri getirildiYürekler ağza geldi! Sağlık ekipleri getirildi
"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri "Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat...

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat...

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.