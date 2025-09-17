MAGAZİN

16 Eylül Salı 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?

17 Eylül 2025 çarşamba gününün reyting sonuçları merakla bekleniyordu. Televizyon kanalları, yapım şirketleri ve reklam verenler için büyük önem taşıyan reytingler, dün akşam yayınlanan programların performansını gözler önüne serdi. İşte güncel reyting sonuçları...

16 Eylül Salı 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam televizyon ekranlarında rekabet oldukça dikkat çekiciydi. ATV'nin popüler programları zirveye oturdu. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı, izleyicileriyle buluştu. Bu program, günün en yüksek reytingine ulaşarak birinci sırayı aldı. Başarılı sunucu Müge Anlı’nın etkileyici üslubu ve önemli konuları ele alması, izleyicilerin ilgisini yeniden çekti.

Günün ikinci sırası ise ATV'den “Esra Erol’da” programına ait oldu. Esra Erol’un ilginç konuları ve duygusal hikayeleri, izleyicilerin ekran karşısında kalmasını sağladı.

Gece gelen programlar arasında da çekişme vardı. “Gözleri Karadeniz” adlı dizi, izleyicilere dolu dolu bir akşam yaşattı. Zirvede yine ATV’nin iddiası sürdü.

Star TV’den “Kral Kaybederse” programı, akşam saatlerinde reyting listesinde önemli bir yer edindi. Bu program, takipçisi bol bir hale dönüştü.

TRT 1’in “Mehmed Fatihler Sultanı” dizisi, tarih tutkunlarına hitap ediyor. Bu dizi, izleyici kitlesini büyütmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Kanal D’deki “Uzak Şehir” ise izleyicilerine duygusal anlar yaşatıyor. “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber” programı da haber güncellemeleriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor.

“Kıskanmak” programı ve TV8’in “MasterChef Türkiye” yarışması, birbirine çok yakın reytinglerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Her iki program da farklı konseptleriyle izleyicilere keyif dolu anlar sundu.

Bu akşam ekranlarında yaşanan mücadele, izleyicilerin hangi programlara ilgi duyduğunu bir kez daha gösterdi. Televole dünyası, sürprizlerle doluydu. Akşam saatlerinde seyirciler, reyting sıralamasında güçlü performans sergileyen programlarla dolu bir vakit geçirdi. Televizyon dünyasındaki bu kıyasıya rekabet, izleyicilerin eğlencesini daha da heyecanlı hale getiriyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:58 12:59:48
2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:28 18:45:36
3 GOZLERI KARADENIZ ATV 20:37:36 23:17:58
4 KRAL KAYBEDERSE STAR TV 21:00:05 23:45:53
5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:55:09 23:26:09
6 UZAK SEHIR (TKR) KANAL D 20:00:49 23:21:56
7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:11
8 KISKANMAK NOW 20:00:21 22:25:58
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:35:54 24:33:59
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:52:46

Kaynak: TİAK

