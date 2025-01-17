17 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı?

Cuma akşamı televizyonda hangi dizilerin, yarışmaların ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 17 Ocak Cuma günü yine reyting rekortmeni diziler ve filmler izleyicisiyle buluşacak. 17 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı bilgisini sizler için derledik...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
BU akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Star Tv'de ise saat 20:00'da Yalı Çapkını dizisi ekrana gelecek.
Show Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembelli
23:45 Zembilli
02:45 Can Borcu
05:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kutsal Damacana 4
22:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
23:30 Orta Sayfa
01:00 Kutsal Damacana 4
03:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
04:00 Bay Yanlış
06:00 Senden Daha Güzel
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