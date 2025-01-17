17 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı?

Cuma akşamı televizyonda hangi dizilerin, yarışmaların ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 17 Ocak Cuma günü yine reyting rekortmeni diziler ve filmler izleyicisiyle buluşacak. 17 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı bilgisini sizler için derledik...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

BU akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Yalı Çapkını dizisi ekrana gelecek.

Show Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembelli

23:45 Zembilli

02:45 Can Borcu

05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 İnci Taneleri

02:45 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Sen Ağlama İstanbul

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:30 Gel Konuşalım

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23:30 Orta Sayfa

01:00 Kutsal Damacana 4

03:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

04:00 Bay Yanlış

06:00 Senden Daha Güzel