2 milyon dolarlık evi küle dönmüştü! Kenan Doğulu ve Beren Saat'in zararı ortaya çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir 7 Ocak tarihinde başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangın, yüzlerce yapının zarar görmesine neden olmuş, aralarında çok sayıda ünlü ismin de evleri küle dönmüştü.
Yangından etkilenenler arasında Hollywood yıldızları; Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte, Beren Saat ile Kenan Doğulu da bulunuyordu.
Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu, 2 milyon dolar değerindeki yanan evinde neler kaybettiğini açıkladı.
Listede bulunan eşyalar arasında 2014'teki düğünlerinden videolar - fotoğraflar ve Beren Saat'in gelinliği de bulunuyor.
Kenan Doğulu, sigorta şirketiyle görüşüyor ancak 11 ay geçmesine rağmen sonuç hala netleşmedi.
