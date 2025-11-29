2 milyon dolarlık evi küle dönmüştü! Kenan Doğulu ve Beren Saat'in zararı ortaya çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir 7 Ocak tarihinde başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangın, yüzlerce yapının zarar görmesine neden olmuş, aralarında çok sayıda ünlü ismin de evleri küle dönmüştü.

Yangından etkilenenler arasında Hollywood yıldızları; Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte, Beren Saat ile Kenan Doğulu da bulunuyordu.

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu, 2 milyon dolar değerindeki yanan evinde neler kaybettiğini açıkladı.

Listede bulunan eşyalar arasında 2014'teki düğünlerinden videolar - fotoğraflar ve Beren Saat'in gelinliği de bulunuyor.

KENAN DOĞULU İLE BEREN SAAT'İN KAYIPLARI

Beren Saat’in 2014’te evlendiği ikonik gelinliği

Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu

Bazı özel ses kayıtları ve arşivler

Dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 adet limitli üretim gitar

Düğünlerine ait tüm video ve fotoğraf arşivi

Yıllar içinde topladıkları 50’ye yakın tablo ve heykel

Kenan Doğulu, sigorta şirketiyle görüşüyor ancak 11 ay geçmesine rağmen sonuç hala netleşmedi.